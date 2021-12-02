'DRİFT' YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 700 LİRA CEZA - Haberler
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'DRİFT' YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 700 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda 'drift' yaparak trafiği tehlikeye sokan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü Mehmet D.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, 6 bin 700 lira da para cezası kesildi.

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda 'drift' yaparak trafiği tehlikeye sokan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü Mehmet D.'nin ehliyetine 2 ay el konulurken, 6 bin 700 lira da para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri 6 Kasım'da D-100 Karayolu Cennet mevkiinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 34 LAF 10 plakalı araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün Mehmet D. olduğu tespit edildi. Mehmet D.'ye, 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü Mehmet D.'nin ehliyetine 2 ay el konuldu.

'DRİFT' YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 700 LİRA CEZA

'DRİFT' YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 700 LİRA CEZA

'DRİFT' YAPIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN SÜRÜCÜYE 6 BİN 700 LİRA CEZA

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