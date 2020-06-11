Drift yapıp, polisten kaçtı; 'Debriyajı ayarlayamadım, araba kaydı' dedi
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Drift yapıp, polisten kaçtı; 'Debriyajı ayarlayamadım, araba kaydı' dedi

KONYA'da, drift yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü M.T., "Debriyajı ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı' diyerek kendisini savundu.

Drift yapıp, polisten kaçtı; 'Debriyajı ayarlayamadım, araba kaydı' dedi
11.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:00

KONYA'da, drift yapan ve polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü M.T., "Debriyajı ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı' diyerek kendisini savundu. M.T.'ye 7 bin 354 TL ceza kesilirken, kovlamaca anları ise polis kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi üzerindeki kavşakta drift yapan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü, kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu sürücü M.T. polis ekiplerince  yakalandı. M.T.'ye toplamda 7 bin 354 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulup, araç trafikten men edildi. M.T. hakkında adli işlem de başlatıldı. Kovlamaca anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Pişman olduğunu belirten M.T., "Araba 6 aydır sanayideydi. Asker yerleştirdik. Onun heyecanı ile dolanmaya çıktım. Debriyajı ayarlayamadım. Araba kaymaya başladı. Pişmanım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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