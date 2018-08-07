Drift Yapılarak Önü Kesilen Ambulansın Camları Kırıldı

SAMSUN'da, geçtiğimiz hafta konvoy halinde asker uğurlayan grubun yolu kapatıp araçlarıyla drift yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alınca kimlikleri belirlenen şüphelilere para cezası uygulandı. Olay günü yolun kapalı olması nedeniyle yan yolu kullanan ambulans ise bu akşam taşlı saldırıya uğradı, camları kırıldı.

Olay, geçtiğimiz 29 Temmuz günü İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, otomobillerle sürücüleri belirledi. 59 UK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. (24), 55 BDM 36 plakalı aracın sürücüsü Özkan Ö.K. (21) ve 06 MTH 49 plakalı otomobilin sürücüsü Mertcan K., 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilere 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan para cezası uygulandığı belirtildi.

Drift yapıldığı için yolu kesilen ve ana yol yerine yan yola sapmak zorunda kalan ambulansın ön camı bu gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Taşlı saldırı olayı İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki 112 Çatalarmut İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyon önünde park halinde duran 55 LL 112 plakalı 112 ambulansı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Durumu gören çevredekiler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

- Samsun