"Drift" yaparken minibüse çarpan sürücü ile araç sahibine 9 bin 526 lira ceza

17.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:04

Konya'nın Ilgın ilçesinde ehliyetsiz kullandığı araçla "drift" yaparken kaza yapan sürücü ile araç sahibine toplam 9 bin 526 lira ceza kesildi.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Nevzat Caddesi'nde dün meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kazada, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerinden sürücünün "drift" yaparken araca hakim olamayarak kaza yaptığını belirledi.

Sürücüye, drift yapmaktan 5 bin 2 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira, aracın muayenesinin yapılmamasından da 488 lira olmak üzere toplam 9 bin 526 lira ceza işlemi uygulandığı bildirildi.

Olay

T.A. (17) idaresindeki 42 P 2994 plakalı otomobil, Nevzat Caddesi'nde sürücüsü "drift" yaptığı sırada kontrolden çıkıp yol kenarında park halinde bulunan minibüse arkadan çarpmış, kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Onur Furkan A. (15) yaralanarak, Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan Onur Furkan A, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilmişti.

Kaynak: AA