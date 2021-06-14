Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokak üzerinde drift yapan sürücü, üzerine doğru gelen köpeği görünce kaçmaya çalıştı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokak üzerinde drift yapan sürücü, üzerine doğru gelen köpeği görünce kaçmaya çalıştı. Sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Gence ve arkadaşına yaklaşık 10 bin TL tutarında ceza uygulanarak aracı otoparka çekildi.

Olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve arkadaşı, sokak üzerinde aracın kapısı açık halde drift yapmaya başladı. Bu sırada sürücünün yanına doğru bir köpeğin havlayarak koştuğu görüldü. Köpeğin üzerine doğru geldiğini görerek kapıyı kapatıp yön değiştiren sürücü hızını alamayarak bir sitenin duvarına çarptı.

Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi ekibi, şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve drift yapmaktan yaklaşık 10 bin TL ceza makbuzu düzenledi. Araç ise polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek otoparka çekildi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Tamer Levent Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:28:54. #1.16#

title