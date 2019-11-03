Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

KONYA'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

03.11.2019 19:06
Drift yaparak yolu trafiğe kapatan sürücü kamerada

KONYA'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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