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Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kameradaİSTANBUL Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Drift yaparak trafiği tehlikeye atan maganda kamerada

İSTANBUL Başakşehir'de cadde ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücü başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansıdı.

Başakşehir İkitelli Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde drift yaparak ilerleyen bir sürücü trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçtaki vatandaşın kamerasına yansırken sürücü, hem kendi hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Başakşehir, 3. Sayfa, Haber

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