"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
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"Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Antalya'da otomobiliyle drift yapan ve ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin lira ceza uygulandı.

24.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:10

'da otomobiliyle drift yapan ve ters yönde ilerleyen sürücüye 15 bin lira ceza uygulandı.

ilçesi Sanayi Sitesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve ismi öğrenilemeyen sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak plakasız otomobili ile kaçmaya başladı.

Ters şeritten giden sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücünün drift yapması ve kaçması, polis ekiplerinin araç kamerasınca görüntülendi.

Sürücüye, 15 bin lira ceza kesildi, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Drift" yapan ve ters yönde giden sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
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