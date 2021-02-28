"Drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
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"Drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza

28.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:42

Konya'nın Ilgın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza uygulandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "drift" yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza uygulandı.

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir aracın "drift" yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araç sahibine kısıtlamaya aykırı davranması ve drift yapması nedeniyle toplamda 10 bin 169 lira para cezası kesti.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde bir otomobilin trafiğin aktığı esnada yola girerek drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

'Drift' yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
'Drift' yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
'Drift' yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza
'Drift' yapan sürücüye toplam 10 bin 169 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

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