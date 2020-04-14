Drift yapan sürücüye otomobilin değeri kadar ceza yazıldı
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Denizli, Güncel

Drift yapan sürücüye otomobilin değeri kadar ceza yazıldı

Denizli'de piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan aracı ile drift yapan alkollü sürücüyü trafik polisleri tarafından yaklaşık 7 bin 500 TL para cezası kesildi.

14.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:00
Drift yapan sürücüye otomobilin değeri kadar ceza yazıldı

Denizli'de piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan aracı ile drift yapan alkollü sürücüyü trafik polisleri tarafından yaklaşık 7 bin 500 TL para cezası kesildi. Şahsın ehliyetine geçici süre ile el konulurken drift yaptığı otomobil ise bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 3. sanayi sitesi içerisinde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 20 DV 691 plakalı otomobil sürücüsü (24) Osman A., polis ekiplerini görmesine rağmen drift yapmaya devam etti. Polis ekiplerinin yaptığı uyarı ile otomobilini durduran şahsın araçtan inmesi ile polis ekipleri şahsa ilk işlem olarak alkol testi yaptı. Test sonucunda 109 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman A.'ya drift yapmaktan, alkollü araç kullanmaktan idari para cezası uygulanırken otomobili 2 ay süre ile trafikten men edildi. Sürücüye toplamda 7 bin 369 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 85 puan ceza kesilerek, el konuldu.

Öte yandan, sürücü Osman A.'yı drift yaptığı esnada çevredeki vatandaşlar cep telefonu ile anbean kayıt altına aldı. Görüntülerde şahsın uyarılara rağmen drifte devam ettiği dikkatlerden kaçmadı.

(Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Kaynak: İHA

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