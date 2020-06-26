Drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza - SİVAS
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Drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza - SİVAS

Sivas'ta drift yapan sürücüye çeşitli suçlardan 7 bin 27 lira para cezası verildi ve ehliyetine el konuldu.

26.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:06

Sivas'ta drift yapan sürücüye çeşitli suçlardan 7 bin 27 lira para cezası verildi ve ehliyetine el konuldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde drift yapan bir otomobil sürücüsü, bölgede devriye görevi yapan bekçileri görünce kaçtı.

Bekçilerin telsizle bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, uzaklaşmaya çalışan aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araç sürücüsüne drift yaptığı, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle 7 bin 27 lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine de 2 ay ile el konuldu.

Drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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