Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası
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Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası

KONYA'da, yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

03.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:14
Drift yapan sürücüye 6 bin TL para cezası

KONYA'da, yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 TL para cezası kesildi.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, 'Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında do¨nu¨s¸ kuralları dıs¸ında bilerek ve isteyerek aracın el freninin c¸ekilmesi suretiyle veya bas¸ka yo¨ntemlerle aracın ani olarak yo¨nu¨nu¨n degˆis¸tirilmesi veya kendi etrafında do¨ndu¨ru¨lmesi' maddesince 6 bin141 TL para cezası kesti. Sürücünün ehliyetinin 60 gu¨n su¨reyle gec¸ici olarak iptal edildiği belirtildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Kaynak: DHA
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