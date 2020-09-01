Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.

01.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:20

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "drift" yapan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilin "drift" yaptığını gören vatandaşlar, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri polise bildirdi.

Araç üzerinde gerekli takip ve çalışmalar başlatan ekipler, plakasını tespit ettiklerini aracı, ilçe merkezinde yakaladı.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ilgili maddesince sürücüye 6 bin 141 lira trafik idari para cezası uygulandı, araç ise 60 gün trafikten men edildi.

Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Güncel
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı 3. Sayfa
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş 3. Sayfa
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı 3. Sayfa
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Fatih Dönmez Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Hülya Avşar Muhterem Nur Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Eddie Newton Lionel Messi Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk İzmir Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 09:20:33. #1.15#
title