12.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00

Mersin'de yol ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, trafiği altüst etti.



Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşanan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülere göre, Kushimato Sokak'tan aracıyla süratle GMK Bulvarı'na çıkan sürücü, otomobiliyle yol ortasında drift yapmaya başladı. Yol ortasında aracıyla sağa sola savrulan, araç ve yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücü güçlükle durabildi. Araç trafiğinin de bir süre aksamasına neden olan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - MERSİN

Kaynak: İHA