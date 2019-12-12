Drift yapan sürücü trafiği altüst etti
Haberler » 3. Sayfa » Drift yapan sürücü trafiği altüst etti - Haberler

Drift yapan sürücü trafiği altüst etti

Mersin'de yol ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, trafiği altüst etti.

12.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:00
Drift yapan sürücü trafiği altüst etti

'de yol ortasında otomobiliyle drift yapan sürücü, trafiği altüst etti.


Merkez ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşanan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülere göre, Kushimato Sokak'tan aracıyla süratle GMK Bulvarı'na çıkan sürücü, otomobiliyle yol ortasında drift yapmaya başladı. Yol ortasında aracıyla sağa sola savrulan, araç ve yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücü güçlükle durabildi. Araç trafiğinin de bir süre aksamasına neden olan sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler