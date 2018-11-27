Drift Yapan Otomobil Mobese'ye Yansıdı

Karabük'te, drift yapan bir otomobil, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KARDEMİR girişinde bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobili durduran ekipler, sürücü Ö.A'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesti. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, otomobilde 2 ay trafikten men edildi.

Drift anı ise çevredeki MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, otomobillin yol ortasında drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.