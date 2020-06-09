Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
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Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İSTANBUL'da otomobille drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
09.06.2020 20:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:00
İSTANBUL'da otomobille drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak gündem oldu.

Küçükçekmece'de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda kullandığı otomobil ile drift yapan Özlem Balkan, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Balkan'ın drift şovu binlerce beğeni aldı. Otomobil tutkunu kadının yaptığı hareketi bazı kişiler tehlikeli olarak yorumlarken bazı kişiler de başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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