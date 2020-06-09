Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı
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Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı

Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı İstanbul'da otomobille trafiğe kapalı alanda drift yapan kadın sosyal medyada ilgi odağı oldu.

09.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:19

Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da otomobille trafiğe kapalı alanda drift yapan kadın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere beğeni yağdı.

İstanbul Küçükçekmece'de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda otomobille drift yapan Özlem Balkan sosyal medyada ilgi odağı oldu. Balkan'ın drift yaptığı anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere beğeni yağdı. Videoyu izleyen bazı kişiler kadının drift şovunun tehlikeli olduğu belirtti. Bazıları ise başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.

Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı

Kaynak: İHA

Manşet

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