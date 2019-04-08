Drift Yapan Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 10 Bin 302 Lira Ceza

BİLECİK'te otomobiliyle dirft yaparken yakalanan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye toplam 10 bin 302 lira para cezası verildi.

Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobil sürücünün drift yaptığını ve tehlikeli araç kullandığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 0,65 promil alkollü olduğunu ve daha önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirlendi. Ekipler, adı açıklanmayan sürücüye drift yapmaktan, sürücü belgesi daha önce elinden alınmasına rağmen araç kullanmaktan ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 10 bin 302 lira para cezası kesti. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. - Bilecik

Kaynak: DHA