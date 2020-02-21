Drift yapan aday sürücüye 8 bin lira ceza

21.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:38

Çankırı'da drift yaparken kaza yapan sürücü adayının ehliyetine el konulurken 8 bin lira da ceza kesildi.



Olay, Merkez Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun boş olmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü bundan istifade ederek drift yapmaya çalıştı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kaza sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi.



Olay yerine gelen trafik ekipleri araç sürücüsüne ilgili maddelerden 8 bin lira ceza yazdı. Sürücü adayı olan kişinin ehliyeti ise iptal edilerek araç otoparka çekildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA