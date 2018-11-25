Drift Yapan 2 Sürücüye 10 Bin Lira Ceza - Düzce

Düzce'nin Yığılca ilçesi hastane yakınlarında drift yapan iki sürücüye 5 bin 10'ar lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yığılca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hebeler mevkisinden hastane istikametine gelen iki aracın drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Drift yapan aracı durduran ekipler iki sürücüye de drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesti. Ayrıca sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araçlar da 2 ay trafikten men edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, ilk otomobillin konvoyun önünü kesmek suretiyle drift yapması ve yolu trafiğe kapatması yer alıyor.