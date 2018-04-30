Drıft Sezon Açılışı Nefes Kesti

29 Nisan Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu otoparkında gerçekleştirilen organizasyonda DM Work's D'Team adına yarışan geçtiğimiz yılın Türkiye Drift Şampiyonu Mert Bilaloğlu ikinciliği elde ederken, kardeşi genç sporcu Ege Bilaloğlu üçüncü sırada yer aldı...

Spor Toto, Red Bull, Power FM, Motul ve Strong Tuning tarafından desteklenen organizasyon, her zaman olduğu gibi büyük bir seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip edildi. 2018 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası 09-10 Haziran tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.