DRİFT ŞAMPİYONUNUN KAZADAN ÖNCE MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
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DRİFT ŞAMPİYONUNUN KAZADAN ÖNCE MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

05.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:07
DRİFT ŞAMPİYONUNUN KAZADAN ÖNCE MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı.

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Bayrak'ın kaza yapmadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak'ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDABir vatandaş ise kaza yapan Bayrak'a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak'a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa "İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIÖte yandan Selim Bayrak'ın saniyeler önce hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokarak, lüks otomobiliyle makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayrak otomobiliyle, süratli şekilde araçların arasından makas atarak ilerliyor. Bu anlar da arkadan gelen başka bir otomobilin kamerasına yansıyor.

Görüntü dökümü: BAYRAK'IN MAKAS ATTIĞI ANLAR///////////////-Kaza sonrası araba-Kaza sonrası Selim Bayrak'ın araçtan inişi-Vatandaşın tepkisi-Bayrak'ın tepkisi

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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