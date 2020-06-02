Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
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Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı

Adıyaman'da, drift atarken demir boruya çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Drift kazayla sonuçlandı: 5 yaralı
02.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:52

Adıyaman'da, drift atarken demir boruya çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kapalı Semt Pazarı bahçesinde 44 LN 079 plakalı otomobil ile drif atan Ahmet Kürşat D. (19), otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil Pazar yerinde bulunan demir boruya çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kürşat D., ile hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Muhammed K. (18), Hacı Yusuf Ö. (18), Mehmet B. (19) ve Ferdi E. (18), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Üzerinde dikkat çeken yazıların yer aldığı otomobil sürücüsüne drift atmaktan ve ehliyetsizlikten toplam 11 bin 87 TL para cezasının kesildiği öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil, trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından oto parka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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