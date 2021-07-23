Drift kameraya böyle yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drift kameraya böyle yansıdı

Drift kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta bir sürücünün otomobiliyle cadde ortasında yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bir sürücü aracıyla cadde ortasında drift yaptı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bir süre drift yaptıktan sonra gözden kayboldu. Sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - SİVAS

Drift kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Buse Varol Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Muslera Balotelli Mehmet Topal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drift kameraya böyle yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 11:25:02. #1.15#

title