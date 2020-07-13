Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu

Fatih'te drift yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç 20 yaşındaki bir gence çarparak komalık etti.

Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu
13.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:35

Fatih'te drift yapan sürücünün kontrolünden çıkan araç 20 yaşındaki bir gence çarparak komalık etti. Yoğun bakımda can çekişen çocuğun babası, "Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor. Ben bu yüzden en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.

Gencin son hali ve çarpan araç kamerada.

Bayrampaşa'da yaşayan askere gidecek olan Bilal Topal akşam saatlerinde babasından arkadaşını görmek için izin istedi. Evden çıkan Bilal, Fatih'te bulunan arkadaşını ziyarete gittiği sırada drift yaparak ilerleyen bir aracın hedefi oldu. Drift yapan otomobil sürücüsü bir aracı hızlı bir şekilde solladı. Kontrolden çıkan otomobil Bilal Topal'a çarptı. Çarpan araç olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda alınan Bilal Topal, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda can çekişiyor. Kazaya karışan ve kaçan şahıs ekiplerin çalışmalarını sonucu yakalandı.

"Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor"

Bilal Topal'ın babası Fahri Topal, şahsın en ağır şekilde ceza almasını istediğini belirterek, "Benim oğlum akşam 23.00 sıralarında evden arkadaşlarıyla görüşmek için çıktı. Kazada 15 gün sonra askere gidecekti. O gün talihsiz bir kaza sonucu yaklaşık bir aydır yoğun bakımda. Bilinci kapalı bir şekilde sadece makineye bağlı o şekilde nefes alıp veriyor şu anda. Vuran şahıs, arabayı sollayıp terste giriyor tersten vuruyor çocuğuma ve çocuğum komada. Kazayı yapan kişi hiç durmadan frene basmadan çekip gidiyor. Hiç yardım etmiyor orada bırakıp kaçıyor. Ben bu yüzden çocuğum şu anda ölümle pençeleşiyor, adam öldürmeye kasten suçundan en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Yarım saat geç gelseydi çocuk kurtulmayacaktı. Bekliyoruz şu anda. Askerde olması gerekirken benim çocuğum şu anda can çekişiyor. Ben bu yüzden en büyük cezayı almasını istiyorum ve bizim canımızı yaktı kimsenin canını yakmasın. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmalı. Drift yaparak sola girip çocuğuma vurup ve kaçıyor hiç durmadan arkasına bile bakmadan ne söyleye bilirim ki artık" dedi.

Gencin son videosu ortaya çıktı

Bilal Topal'a çarpan aracın görüntüsü çevredeki bir güvelik kamarasına yansıdı. Görüntülerde arabanın hızla ilerlediği görülüyor. Bilal Topal'ın kaza öncesi arkadaşlarıyla arabada gezerken ki bir videosu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı Güncel
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Şampiyon Hatayspor'un şehre gelişini taraftarlar, coşkuyla kutladı
Şampiyon Hatayspor'un şehre gelişini taraftarlar, coşkuyla kutladı
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Fatih Sultan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Çağla Şıkel Kemal Sunal Ebru Gündeş
Spor Falcao Serdar Gürler Henry Onyekuru Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Drift canavarı askere gidecek genci komaya soktu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 10:42:59. #1.15#
title