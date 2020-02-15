Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi
Haberler » 3. Sayfa » Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi - Haberler

Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

Düzce'de cami önünde karlar üzerinde drift yapan bir sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyince harekete geçen trafik ekipleri sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesti.

15.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:35
Drift attığı görüntüyü sosyal medyada paylaşınca 6 bin liraya ceza yedi

'de cami önünde karlar üzerinde drift yapan bir sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabına yükleyince harekete geçen trafik ekipleri sürücüye 6 bin 141 TL ceza kesti.


Düzce'de 1 hafta önce yağan yoğun kar yağışında Merkez Büyük Cami'de sabah namazını kılan A.Ç. isimli sürücü, daha sonra 81 BZ 525 plakalı arazi aracı ile cami önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. Drift anlarını ise bir başka vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler, cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri de alarak sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri sosyal medyada izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler