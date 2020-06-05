Drift atıp, 'dur' ihtarına uymayan sürücüye, 19 bin 280 lira ceza - Yeniden KARAMAN'da otomobiliyle drift atarken gören polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücü K.B.'ye 19 bin 280 lira para cezası uygulandı.

KARAMAN'da otomobiliyle drift atarken gören polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 20 dakika süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücü K.B.'ye 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücünün, otomobili de trafikten men edildi. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik polisleri, 70 ER 021 plakalı otomobille drift atıldığını görüp, sürücü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. K.B., ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonunda otomobilin yolu, sanayi sitesinde önünde kesildi. Polise direnen K.B., kelepçelenerek gözaltına alındı.Şüpheli K.B., hakkında 'alkollü araç kullanmak', 'drift atmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak', 'araç camlarında film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası verildi. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.

Kaynak: DHA