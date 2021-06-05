Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı Adana'da drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce 2 araca ardından da müze duvarına çarparak durabildi.

Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı

ADANA - Adana'da drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce 2 araca ardından da müze duvarına çarparak durabildi. Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 01 NC 937 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyreden Niyazi Erkek, drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 2 araca ardından da Adana Arkeoloji Müzesi'nin duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygularken ehliyetine de 60 gün el koydu. Otomobil ise trafikten 60 gün men edildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Beren Saat Şevval Sam
Spor Ozan Tufan Mert Günok Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip müze duvarına böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:29:16. #1.15#

title