Drift atan sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulandı, aracına el konuldu
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Drift atan sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulandı, aracına el konuldu

Drift atan sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulandı, aracına el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta aracı ile drift attığı tespit edilen sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulanırken aracı trafikten men edildi.

Sivas'ta aracı ile drift attığı tespit edilen sürücüye 7 bin 446 TL para cezası uygulanırken aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta bir sürücünün aracı ile drift attığı ihbarı yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede MOBESA görüntüleri izlerdi, ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Sürücüye trafik kanununun 5 ayrı maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 7 bin 446 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 427 TL ceza tutanağı düzenlendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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