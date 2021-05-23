Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
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Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir otomobil drift attığı sırada devriye gezen bekçiye çarptı ardından park halindeki bir araca çarparak kaçtı.

Adana'da bir otomobil drift attığı sırada devriye gezen bekçiye çarptı ardından park halindeki bir araca çarparak kaçtı. Kazada yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı. Bekçiye vurduktan sonra kaçan otomobil, kazanın gerçekleştiği bölgeden 2 kilometre uzakta park halinde bulundu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 AB 939 plakalı otomobil drift attığı esnada devriye gezen bir bekçiye çarptı. Ardından otomobil, park halinde bulunan bir otomobile çarptı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ardına bile bakmadan kaza yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Diğer bekçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan otomobil, kaza yerinden 2 kilometre uzakta Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde park halinde alındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Polis ekipleri kaçan otomobili yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı
Drift atan otomobil bekçiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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