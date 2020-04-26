HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Dries Mertens'in talipleri artıyor - Spor
Dries Mertens, İtalya, Roma, Spor, Haber

Dries Mertens'in talipleri artıyor

Son talip MonacoInter, Martinez'e bağlıChelsea ve Roma'nın da ilgisi varÇin kulüplerinin de radarındaOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dries Mertens'in talipleri artmaya başladı.

26.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:08
Dries Mertens'in talipleri artıyor

Son talip Monaco

Inter, Martinez'e bağlı

Chelsea ve Roma'nın da ilgisi varÇin kulüplerinin de radarındaOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dries Mertens'in talipleri artmaya başladı. Belçikalı oyuncuyla ilgilenen son takım Monaco oldu.Avrupa'da futbol sezonunun tekrardan ne zaman başlayacağı konuşulurken, transfer iddiaları da artarak devam ediyor. Sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek Belçikalı golcü Mertens de birçok takımın iştahını kabartmış durumda.SON TALİP MONACO32 yaşındaki forvete talip olan son takım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco oldu. Fransız ekibi, bu sezon Slimani ve Ben Yedder ikilisinden oldukça iyi verim alsa da Mertens'in bonservisinin elinde olacak olması bu transfer için iddiaları güçlendiriyor.INTER, MARTINEZ'E BAĞLIDeneyimli futbolcuyla İtalya'dan Roma ve Inter takımları da ilgileniyor. Özellikle Inter'in ismi başka takımlarla anılan Lautaro Martinez'in takımdan ayrılması halinde yerine Mertens'i transfer edebileceği konuşuluyor. Mavi-siyahlı ekip, Romelu Lukaku'nun yanında vatandaşı Mertens'i transfer ederek etkili ikili oluşturabilir.CHELSEA VE ROMA'NIN DA İLGİSİ VARPremier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de Mertens'i kadrosuna katabileceği belirtildi. İngiliz ekibinde, forvet oyuncusu Giroud'un sözleşmesi sona eriyor. Bunun yanında teknik direktör Frank Lampard'ın da Chelsea yönetiminden forvet takviyesi istediği İngiliz basınında çıkan haberlerde yer alıyor.  Öte yandan, başka bir Serie A ekibi Roma'nın da oyuncu hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor.ÇİN KULÜPLERİNİN DE RADARINDA

Sözleşmesi sona erecek Mertens için Çin kulüpleri de fırsat kolluyor. Bazı Çin kulüplerinin oyuncunun istekleri konusunda bilgi aldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor Spor
Edin Visca, gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye geliyor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor Spor
Terim istedi! Arda Turan Galatasaray'a dönüyor
Rıdvan Dilmen tek tek anlattı! İşte yeni Süper Lig modeli Spor
Rıdvan Dilmen tek tek anlattı! İşte yeni Süper Lig modeli
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı Spor
Bilim Kurulu'ndan oynanması düşünülen maçlar için sosyal mesafe uyarısı
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum Spor
Hikmet Karaman, lige başlama kararına tepkili: Futbol resmi göremiyorum
Olympiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde Spor
Olympiakos'a şike soruşturması! Küme düşürülmesi gündemde
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Karantinadaki güzel golfçü, simülasyonla golf sahasını evine getirdi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Burak Yılmaz isyan etti: Bu dönemde para konuşan vicdansızdır
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Semih Yalçın Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Hadise Deniz Seki Hande Yener Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Burak Yılmaz Loris Karius Lionel Messi Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Galatasaray
Şu an buradasınız: Dries Mertens'in talipleri artıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:22:58. #1.14#
title