Dries Mertens'den Lazio'ya Nefis Gol

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

Napoli'nin forvet oyuncusu Dries Mertens, takımını Lazio'ya konuk olduğu karşılaşma sırasında kaleci Strakosha'nın kalesinden uzaklaştığı anı çok iyi değerlendirdi ve bu güzel gole imza attı.