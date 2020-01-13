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Dries Mertens'den Lazio'ya Nefis Gol

Napoli'nin forvet oyuncusu Dries Mertens, takımını Lazio'ya konuk olduğu karşılaşma sırasında kaleci Strakosha'nın kalesinden uzaklaştığı anı çok iyi değerlendirdi ve bu güzel gole imza attı.

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

'nin forvet oyuncusu , takımını 'ya konuk olduğu karşılaşma sırasında kaleci Strakosha'nın kalesinden uzaklaştığı anı çok iyi değerlendirdi ve bu güzel gole imza attı.

Kaynak: Dugout

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