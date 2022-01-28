Drej Ali kimdir? Drej Ali gerçekte kim?

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken, 27 yaşındaki Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor.Peki, Drej Ali gerçekte kim? Drej Ali kimdir?

DREJ ALİ KİMDİR?

Sabah'ın haberine göre; polis olayla ilgili araştırmalarını derinleştirirken silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y., Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Drej Ali olarak tanınan Ali Y. 1 Haziran 1956, Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Drej Ali'nin adı pek çok ülke gündemine oturan olaylarla gündeme geldi.

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