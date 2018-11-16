Dreamwork Office Kapılarını Açtı

Halil Avcı Şirketler Grubu'nun yenilikçi projesi 'Dreamwork Office'te asistanlı, mobilyalı ofisler ayda bin 900 TL'den satılıyor.

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, günümüzde devlet dairelerini andıran yerlerin artık eskide kaldığını ifade ederek, "25-30 yıldır Amerika ve İngiltere ağırlıklı olarak 'cowork space' olarak adlandırılan ofisler, insanların mevcut ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışma alanları ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'da son 5 yıldır Workington veya Kolektif House gibi ofisler revaçta" dedi.

Halil Avcı Şirketler Grubu olarak, Adana'da Sular mevkisinde Adanaspor Apartmanı'nın zemin, asma kat ve artı iki katını DreamWork Offices projesine dahil ettiklerini anlatan Avcı, "Adana'nın kalbi Uğur Mumcu Meydanı ve Sular kavşağında, Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı'na birkaç dakika uzaklıktaki otopark sıkıntısı olmayan DreamWork Offices'de, 10 ila 50 metrekare arasında değişen 47 tane ofisimiz, 300 metrekarelik esnek çalışma alanımız, 40 tane üyemize tahsis edilebilecek sabit masamız, hem üyelerimizin kullanabileceği hem de dışarıdan rezerve edilebilecek 4 adet toplantı odamız ve etkinlik alanlarımız var. Bu ofislerimizi, paylaşan, konuşan, çalışan, üreten tüm iş insanlarına açtık. Burada, sadece birkaç meslek grubunu değil, birçok meslek grubundan kiracılarımız olmasına özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Orhan Murat Avcı, ofislerin büyüklüğünü, mobilyalarını ve kaç kişilik kullanılmak istediklerini talebe göre değiştirebileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu projemizdeki ön önemli amaçlarımızdan biri de, zamanınızı ofiste değil, daha çok insanlarla fikir alışverişinde bulunabileceğiniz serbest cowork bölgede geçirmenize olanak sağlamak. DreamWork'deki serbest bölge, hem daha çok keyifli, rahat bir şekilde çayınızı kahvenizi içip sohbet edebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, herhangi bir iş insanıyla fikir alışverişinde bulunabileceğiniz, oluşturulan sinerjiyi karşılıklı olarak katma değere çevirebileceğiniz bir alan. Yani bu projenin en büyük özelliği, normalde bir araya gelemeyecek insanları bir araya toplayıp, orada çok keyifli bir ortam oluşturmak. DreamWork Offices'in üyeleri hariç dışarıdan da ulaşılabilecek geniş ve keyifli terasında farklı konseptlerde işletmelerin çay, kahve, yemek, pasta, tatlı gibi servisler yapacağı noktalar da bulunuyor."

Klasik ofislerden daha ekonomik

Orhan Murat Avcı, DreamWork Offices projesindeki ofislerin ve çalışma alanlarının, ekonomik ve karlı bir yatırım olacağını vurgulayarak, "Bu konsept, kullanım alanı az olduğu için inanılmaz daha karlı. Konuttan çevirme ofisler genelde asma katlarda veya birinci katlarda ve 3 artı 1 daireler oluyor. Ofise göre dizayn edilmediği için de hiçbir şekilde uygun olmuyor. Yani gereksiz ve çok büyük. 1 veya 2 personelle çalışsanız bile iklimlendirme, sekreter, internet, aidat ve büro giderleri ile size maliyeti 5-6 bin lirayı buluyor. Bu masrafın dışında boya, badana ve aynı zamanda mobilyalarını da aldığınızı düşünelim, masraflar çok daha artıyor. Oysa bizim bu konseptimiz, mobilyalı, her şeyi dayalı döşeli, internetli, asistanlı, güvenlikli, sosyal alanlı bir ofis imkanı sunuyor. Burada tüm bu nitelikler içinde olarak, klasik ofislerin dörtte birine yakın bir masraf karşınıza çıkıyor" dedi.

Orhan Murat Avcı, ışıktan yararlanmak amacıyla dış cephesi tamamen cam kaplama olan DreamWork'un, Amerika ve İngiltere'deki versiyonlarını örnek aldıklarını ancak, tamamen Türk çalışma kültürüne uyacak şekilde adapte ettiklerini sözlerine ekledi. - ADANA