Dreams için Oynanabilir Demo Yayınlandı
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Dreams için Oynanabilir Demo Yayınlandı

Dreams için Oynanabilir Demo Yayınlandı
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

Media Molecule stüdyosunun yeni oyunu Dreams, 14 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu.

Media Molecule stüdyosunun yeni oyunu Dreams, 14 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. Henüz bu oyunu oynamamışsanız, önünüzde iki güzel fırsat var. Dreams için PlayStation mağazası üzerinden hem oynanabilir bir demo yayınlandı hem de indirime gidildi.

Alışılmışın dışında bir oyun olan Dreams, oyuncuların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunması ile farklı bir deneyim arayan oyuncular için oldukça iyi bir seçenek olacakmış gibi görünüyor. Her şeyin sizin hayal gücünüzle sınırlı olduğu oyunda, kolay kullanım araçları ile hayalinizde canlanan müzikleri, tabloları, animasyonları, heykelleri, oyunları ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz.

Yarattığınız eserinizi, dünya genelindeki diğer oyuncular ile paylaşabiliyorsunuz. Hatta diğer oyuncuların yarattıkları eserlerini de deneyebiliyor ve hoşunuza gitmesi durumunda, tercihinize göre derecelendirebilir ve/ veya arkadaş(lar)ınıza tavsiye edebilirsiniz.

Dreams için Oynanabilir Demo Yayınlandı

Dreams oyununun demosunu şu anda PlayStation mağazası üzerinden indirebilirsiniz. Eğer memnun kalırsanız, 6 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak bir indirimden faydalanarak tam sürüme geçiş yapabilirsiniz. Normal fiyatı 249 TL olan oyun, halihazırda 134 TL'ye satılmakta. Keyifli oyunlar dilerim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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