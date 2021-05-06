DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı!
Acaba listenin birincisi kim oldu?
Espor oyuncularının en üst seviyede oynamasına olanak sağlayan turnuvalardan biri olan DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı.
Bu listede toplam 20 oyuncuya yer verildi. Oyunculara göz attığımızda ise CS: GO ekosisteminin en üstünde gelen oyuncular olduğunu görebiliyoruz. Bu listede gerçek efsaneler var! İsterseniz bu listeye gelin birlikte göz atalım:
DEVICE 1496 Kill
S1MPLE 1428 Kill
DUPREEH 1386 Kill
XYP9X 1351 Kill
NIKO 1253 Kill
COLDZERA 1211 Kill
KENNYS 1205 Kill
APEX 1193 Kill
RAIN 1184 Kill
ROPZ 1153 Kill
KRIMZ 1153 Kill
KONFIG 1136 Kill
FOREST 1125 Kill
FLAMIE 1119 Kill
MAGISK 1114 Kill
JW 1056 Kill
ZYWOO 1003 Kill
KARRIGAN 957 Kill
ELECTRONIC 941 Kill
TWISTZZ 940 Kill
Ve sıra listenin yeni birincisne geldi. Son turnuvada aldığı 72 kill skoruyla birlikte Oleksandr "s1mple" Kostyliev 1500 kill skoruyla DH Masters'ın en skorer oyuncusu olmaya hak kazandı.
Kaynak: Playerbros