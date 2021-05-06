DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı!
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DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı!

DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Acaba listenin birincisi kim oldu?

Espor oyuncularının en üst seviyede oynamasına olanak sağlayan turnuvalardan biri olan DreamHack Masters Kill Rekoru kırıldı.

Bu listede toplam 20 oyuncuya yer verildi. Oyunculara göz attığımızda ise CS: GO ekosisteminin en üstünde gelen oyuncular olduğunu görebiliyoruz. Bu listede gerçek efsaneler var! İsterseniz bu listeye gelin birlikte göz atalım:

DEVICE 1496 Kill

S1MPLE 1428 Kill

DUPREEH 1386 Kill

XYP9X 1351 Kill

NIKO 1253 Kill

COLDZERA 1211 Kill

KENNYS 1205 Kill

APEX 1193 Kill

RAIN 1184 Kill

ROPZ 1153 Kill

KRIMZ 1153 Kill

KONFIG 1136 Kill

FOREST 1125 Kill

FLAMIE 1119 Kill

MAGISK 1114 Kill

JW 1056 Kill

ZYWOO 1003 Kill

KARRIGAN 957 Kill

ELECTRONIC 941 Kill

TWISTZZ 940 Kill

Ve sıra listenin yeni birincisne geldi. Son turnuvada aldığı 72 kill skoruyla birlikte Oleksandr "s1mple" Kostyliev 1500 kill skoruyla DH Masters'ın en skorer oyuncusu olmaya hak kazandı.

Kaynak: Playerbros

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