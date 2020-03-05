Dreambuilders Filmi
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12 yaşında bir kız olan Minna’nın hayatı, babasının nişanlısı Helena ve kızı Jenny’nin evlerine taşınmasıyla altüst olur. Jenny’ye tahammül edemeyen Minna'nın en büyük isteği onun evden gitmesidir. Bir gece Minna, rüyaların kontrol edilebildiği bir dünya keşfeder. Bunun üzerine Minna, Jenny’yi değiştirebilmek için onun rüyalarını kontrol eder. Ancak Minna’nın insanların hayallerini kontrol etmenin korkunç sonuçları olduğundan haberi yoktur. Yaptıkları sonrasında Jenny’nin uyanmaması üzerine Minna, Jenny ve yeni ailesini kurtarmak için rüyalar dünyasına dalar.
Yönetmen: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Senaryo: Søren Grinderslev Hansen, Kim Hagen Jensen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Drømmebyggerne
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Danimarka
Orijinal Dili: Danca
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com