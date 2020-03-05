Dreambuilders Filmi

05.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

12 yaşında bir kız olan Minna’nın hayatı, babasının nişanlısı Helena ve kızı Jenny’nin evlerine taşınmasıyla altüst olur. Jenny’ye tahammül edemeyen Minna'nın en büyük isteği onun evden gitmesidir. Bir gece Minna, rüyaların kontrol edilebildiği bir dünya keşfeder. Bunun üzerine Minna, Jenny’yi değiştirebilmek için onun rüyalarını kontrol eder. Ancak Minna’nın insanların hayallerini kontrol etmenin korkunç sonuçları olduğundan haberi yoktur. Yaptıkları sonrasında Jenny’nin uyanmaması üzerine Minna, Jenny ve yeni ailesini kurtarmak için rüyalar dünyasına dalar.

Yönetmen: Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

Senaryo: Søren Grinderslev Hansen, Kim Hagen Jensen

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Drømmebyggerne

Yapımcı Firma: Filmartı Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Danimarka

Orijinal Dili: Danca

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 10.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com