DRD Filo Kiralama yapılandırma sürecini tamamladı

DRD Filo Kiralama tarafından, şirketin Ağustos 2018'de finans kuruluşlarıyla başlattığı görüşmeleri sonlandırdığı ve finansal yapılandırmanın tamamlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, DRD Filo Kiralama'nın kuruluşunun 21'inci yılını geride bırakırken beraber yol aldığı tedarikçiler, iş ortakları ve müşterilerle kurumsal etiğe dayalı, şeffaf bir yönetim ve güven merkezli iş birliğini ilkesel olarak benimsediği vurgulandı.

DRD Filo Kiralama'nın, prensipleri doğrultusunda faaliyetleriyle ilgili bilgi ve finansal performansını tüm paydaşlar ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaştığına işaret edilen açıklamada, arkasında durduğu ilke ve etik değerlerin her zaman faydasını gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin çok özel bir dönemden geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemin dinamikleri ve sonuçları, tüm Türkiye ekonomisinde olduğu gibi bizi de derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Ağustos 2018'de finans kuruluşlarıyla başlattığımız görüşmelerimizi sonlandırmış ve finansal yapılandırmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Geride bıraktığımız dönemde, çok taraflı olması bakımından örnek gösterilebilecek, önemli bir yapılandırma süreci yaşadık. Toplam 41 finans kurumuyla başlattığımız görüşmelerimizi Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank liderliğinde başarılı şekilde tamamladık. Bu yapılandırmanın olumlu etkilerinin sadece sektörümüze değil, tüm piyasaya moral verecek nitelikte olduğuna inancımız tamdır. Bu süreçte, başta lider bankalar başta olmak üzere tüm finans kuruluşlarına, ilgili kamu kurumlarına, tedarikçilerimize DRD ismine gösterdikleri hassasiyet, anlayış ve güven temelli yaklaşımları için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA