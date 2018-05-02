Drama Şenliği
Trakya Üniversitesinde (TÜ) ilkokul öğrencilerine yönelik "Drama Şenliği" düzenlendi.
Trakya Üniversitesinde (TÜ) ilkokul öğrencilerine yönelik "Drama Şenliği" düzenlendi.
TÜ Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, masal ve müzikal gösterileriyle öğrencilere çocuk, eğitim, oyun oynama ve sağlıklı yaşama hakları anlatıldı.
Drama Danışmanı Ebru Selçioğlu Demirsöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmen adaylarının dönem boyunca derslerde edindikleri kazanımları Drama Şenliğinde öğrencilerle paylaştığını belirtti.
Demirsöz, şenliği izleyen öğrencilerin eğlenceli bir şekilde çeşitli gösterilerle "çocuk haklarını" öğrendiklerini sözlerine ekledi.