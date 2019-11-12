12.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:57

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'Drama ile Dersler Müzede' projesi çerçevesinde Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde ilkokul öğrencileriyle birlikte derse girdi. Miniklerle drama yöntemiyle matematik dersine katılan Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, yaşayarak öğrenmenin önemine dikkat çekti.



Bursa Göç Tarihi Müzesi, Şahin Yılmaz İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini ağırladı. 'Drama ile Dersler Müzede' projesi kapsamında yapılan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı. Başkan Aktaş, matematik dersindeki kazanımlardan tam, yarım ve çeyrek kavramlarının Bursa Göç Tarihi Müzesi ile eşleştirildiği derse katıldı. Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra müze holünde yapılan çember oyununa katıldı. Başkan Aktaş'ın çember oyunundaki performansı, miniklere renkli dakikalar yaşattı. Matematik dersi, Şahin Yılmaz İlkokulu sınıf öğretmeni Sibel Akın Zorlu tarafından 'öğrencilere ön ilgi verilerek' işlendi. Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Drama Eğitmeni Sinan Işık yönetiminde oyun ve etkinliklerle matematik dersinin kavramları Bursa Göç Tarihi Müzesi ile eşleştirilerek hayata uyarlandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ekim 2019'dan beri uyguladığı 'Okulum Bursa' projesi dışında Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de 'Drama ile Dersler Müzede' faaliyetine devam ettiklerini söyledi. Projeyi başlatırken, öğretmenlerin derslerini müzede işlemelerini sağlamak gibi kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Başkan Aktaş, "Devam eden süreçte dersler vererek, öğretmenlerin yetkinliklerini artırdık. Aynı zamanda yeterli seviyede bulunan öğretmenlerimizin tümüne müzelerimizi açtık. Gelip, derslerini rahatlıkla işleyebiliyorlar. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yakaladığımız bu uyumla projeyi uygulamada en hazır ilin Bursa olduğunun altını çizmek istiyorum. Eğitimde en önemli ilke olan 'yaparak ve yaşayarak öğrenmenin' bilinciyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA