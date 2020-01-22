Dragovic kimdir? Dragovic performansı nedir? Dragovic kaç yaşında, nereli, mevkiisi ne?

22.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:33

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Dragovic, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu olurken Dragovic hakkında aramalar yapılırken Dragovic kimdir? Dragovic kaç yaşında, Dragovic boyu kaç, Dragovic nereli ve Dragovic mevkiisi ne gibi soruların yanıtlarını aradı.

DRAGOVİC KİMDİR?

Dragovic Doğum Tarihi: 6 Mart 1991

Dragovic Kaç Yaşında: 28 yıl yaşında

Dragovic Nereli: Viyana, Avusturya

Dragovic Boy: 1,84 m

Dragovic Kilo: 76 kg

Dragovic Şu andaki takımları: Avusturya millî futbol takımı (Defans), Bayer 04 Leverkusen (#6/ Defans)

Aleksandar Dragovic Leverkusen takımında stoperpozisyonunda görev yapan Avusturyalı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Austria Wien II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Austria Wien, FC Basel, FK Dinamo Kyiv kulüplerinde oynadı.

DRAGOVİC KLÜP KARİYERİ

2015/ Austria U15

2006/ Austria U17

2008 Ocak/ A. Vienna Res.

2008 Ocak/ Austria Wien

2011/ FC Basel

2013/Dynamo Kyiv

2016/ Leverkusen

2017/ Leicester

2018/ Leverkusen

Dragovic

DRAGOVİC PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 13 maç, 2 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 18/19: 28 maç, 2 gol, 1 asist, 8 sarı kart,

PERFORMANS 17/18: 18 maç, 2 sarı kart,

PERFORMANS 16/17: 28 maç, 2 asist, 4 sarı kart,

PERFORMANS 2015/16: 30 maç,1 gol, 1 asist, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 2014/15: 41 maç, 1 gol, 11 sarı kart, 1 kırmızı kart

PERFORMANS 2013/14: 6 maç, 12 sarı kart,

PERFORMANS 2012/13: 55 maç, 4 gol, 1 asist, 13 sarı kart

PERFORMANS 2011/12: 39 maç, 1 gol, 1 asist, 11 sarı kart

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