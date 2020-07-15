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Dragonlar mı, Aslanlar mı? "Porto vs Sporting" rekabetinde iddaa'nın favorisi...

Bu bir ilandırPORTOBenfica'nın arka arkaya kayıpları sonrası hatasız ilerleyerek zirveye kurulan Porto, 1 maçı eksik olmasına rağmen 5 puanlık farkla lider durumda bulunuyor.

Dragonlar mı, Aslanlar mı?
15.07.2020 05:16 | Son Güncelleme: 15.07.2020 05:24

Bu bir ilandır

PORTO

Benfica'nın arka arkaya kayıpları sonrası hatasız ilerleyerek zirveye kurulan Porto, 1 maçı eksik olmasına rağmen 5 puanlık farkla lider durumda bulunuyor.

Tondela deplasmanında sakatlanan Sergio Oliveira ve henüz iyileşmeyen Ivan Marcano, "Dragões vs Leões" (Dragonlar VS Aslanlar) rekabetinde forma giyemeyecek.

Son 4 maçın 3'ünü asist sığdıran Corona ile Mateus Uribe sarı kart cezalısı. Son 2 lig maçında sonradan girip goller atan 2000'li Fabio Vieira bu sefer ilk 11'de olacak.

SPORTING

Ruben Amorim ile çıkışa geçen Sporting, 35 yaşındaki teknik adamla çıktığı 8 maçta hiç yenilmedi ve 20 puan toplayarak ligin 3. sırasına kadar yükseldi.

- Luiz Phellype uzun süredir sakat. Luciano Vietto da pandemi arasından sonra 2 maça çıkıp sakatlandı. Zorlu maçta kadroda yer almayacaklar.

Stoper Marcos Acuna hem sakat, hem de cezalı. Sakat olmasa da oynayamayacaktı. Amorim'in 3'lü defans kurgusunda Sebastian Coates ve Cristian Borja'nın yanında son 6 maçta olduğu gibi, 2002'li Eduardo Quaresma forma giyecek.

Porto iç sahada oynadığı son 3 lig maçında gol yemedi!

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Kaynak: Hürriyet

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