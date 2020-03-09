Dragon Rider Filmi Dragon Rider filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dragon Rider filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir ejderha olan Firedrake ve ailesini kaybetmiş olan genç bir çocuk, ejderhaların hayatlarını idame ettirebileceği bir yer bulma umuduyla Himalayalar'a doğru bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Tomer Eshed

Senaryo: Johnny Smith, Cornelia Funke

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Dragon Rider

Yapımcı Firma: BG Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 02.10.2020



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Kaynak: InterSinema.com