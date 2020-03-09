Dragon Rider Filmi
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09.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:57
Genç bir ejderha olan Firedrake ve ailesini kaybetmiş olan genç bir çocuk, ejderhaların hayatlarını idame ettirebileceği bir yer bulma umuduyla Himalayalar'a doğru bir yolculuğa çıkarlar.
Yönetmen: Tomer Eshed
Senaryo: Johnny Smith, Cornelia Funke
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Dragon Rider
Yapımcı Firma: BG Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 02.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com