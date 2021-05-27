Dragon Quest XII: The Flames of Fate duyuruldu!

Square Enix, Dragon Quest serisinin bir sonraki oyunu Dragon Quest XII: The Flames of Fate'i resmi olarak duyurdu. Dragon Quest XII: The Flames of Fate çıkış tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde!

Square Enix, Dragon Quest serisinin 35. yıl dönümünü kutluyor. Oyunun resmi YouTube kanalı üzerinden bugün yayınlanan canlı yayını sırasında, yeni seri Dragon Quest XII: The Flasmes of Fate resmi olarak duyuruldu.

Yayınlanan video, Dragon Quest XII'nin logo tasarım aşamasını gösteren bir nitelik taşıyor. YouTube üzerinden paylaşılan fragmanda oyunla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate karanlık ve yetişkin içerik sunacak ve oyuncuları çeşitli seçimler yapmaya ve gidişata karar vermeye zorlayacak. Serinin klasik savaş sistemi de yenilenecek.

Dragon Quest XII'nin dünya çapında eşzamanlı bir lansman için planlandığı doğrulanırken, oyunun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

DRAGON QUEST XII: THE FLAMES OF FATE DUYURU FRAGMANI