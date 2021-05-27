Dragon Quest XII: The Flames of Fate duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dragon Quest XII: The Flames of Fate duyuruldu!

Dragon Quest XII: The Flames of Fate duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Square Enix, Dragon Quest serisinin bir sonraki oyunu Dragon Quest XII: The Flames of Fate'i resmi olarak duyurdu. Dragon Quest XII: The Flames of Fate çıkış tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde!

Square Enix, Dragon Quest serisinin 35. yıl dönümünü kutluyor. Oyunun resmi YouTube kanalı üzerinden bugün yayınlanan canlı yayını sırasında, yeni seri Dragon Quest XII: The Flasmes of Fate resmi olarak duyuruldu.

Yayınlanan video, Dragon Quest XII'nin logo tasarım aşamasını gösteren bir nitelik taşıyor. YouTube üzerinden paylaşılan fragmanda oyunla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate karanlık ve yetişkin içerik sunacak ve oyuncuları çeşitli seçimler yapmaya ve gidişata karar vermeye zorlayacak. Serinin klasik savaş sistemi de yenilenecek.

Dragon Quest XII'nin dünya çapında eşzamanlı bir lansman için planlandığı doğrulanırken, oyunun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

DRAGON QUEST XII: THE FLAMES OF FATE DUYURU FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Şevval Şahin Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Josef De Souza Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dragon Quest XII: The Flames of Fate duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 12:47:53. #1.13#

title