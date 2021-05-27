Dragon Quest III HD-2D Remake açıklandı

Yayıncılığını Square Enix ve geliştiriciliğini AMATA K.K. & Team Asano'nun yaptığı Dragon Quest III HD-2D Remake konsol platformları için duyuruldu.

Oyunseverlerin beklediği haberi yayıncı Squre Enix ve geliştirici AMATA K.K. & Team Asano verdi. Dragon Quest III HD-2D Remake'yi konsollar için açıkladı.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken dünya genelinde aynı anda çıkması bekleniyor.

Daha öncesinde Octopath Traveler ve Various Daylife gibi oyunlar üzerinde görev alan yapımcı Masaaki Hayasaki şu ifadeleri kullandı.

"Kullandığımız bu HD-2D stili; piksel sanatı ile 3D efektleri birleştirerek benzersiz bir derinlik ve atmosfer hissi oluşturuyor"

Masaaki Hayasaki sözlerine şöyle devam etti;

"Dragon Quest III'ü HD-2D stilinde yeniden yaratarak, orijinal oyunu ilk çıktığında oynayan yetişkinlerden ilk defa alacak küçük çocuklara kadar, herkesin oyunu yeni gözlerle deneyim etmesini sağlamayı umuyoruz."