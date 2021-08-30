Dragon Bot Zafer Kupası nefes kesti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kano Federasyonu'nun da desteklediği 'Dragon Bot Yarışları Zafer Kupası' nefes kesti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kano Federasyonu'nun da desteklediği 'Dragon Bot Yarışları Zafer Kupası' nefes kesti.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Batı Park mevkiinde yapılan Dragon Bot Yarışları Zafer Kupası'na 15 takım katıldı. Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kano Federasyonu desteği ile yapılan yarışlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sport, Fun Sport ve Fun Fun gibi 3 kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Sport kategorisinde Niyazi Kesim, Fun Sport kategorisinde Çarşamba Ülkü Ocakları, Fun Fun kategorisinde ise DHMİ Dragons takımı birinci oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı