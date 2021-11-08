Dragon Age Insquisition Sistem gereksinimleri 2021! Dragon Age Insquisition kaç GB?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Dragon Age Insquisition, BioWare tarafından geliştirilen tek oyunculu ve çok oyunculu aksiyon tabanlı RPG video oyunudur. Dragon Age Insquisition sistem gereksinimleri neler? Dragon Age Insquisition kaç GB? Detaylar haberimizde…
Dragon Age: Inquisition, BioWare tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından ise yayımcılığı yapılan video oyunudur. Thedas'ı kurtarmak için savaşırken her seçiminiz önemli. Dünyayı kötülerden temizlemek için kahramanınızı oluşturun, yeteneklerini seçin ve bir takım kurun.
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- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3 2,00 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 520
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core I5-4440 3,10 GHz
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX650
Dragon Age Insquisition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 26 GB boş alan gerekmektedir.
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