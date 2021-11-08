Dragon Age Insquisition Sistem gereksinimleri 2021! Dragon Age Insquisition kaç GB?

Dragon Age: Inquisition, BioWare tarafından geliştirilen, Electronic Arts tarafından ise yayımcılığı yapılan video oyunudur. Thedas'ı kurtarmak için savaşırken her seçiminiz önemli. Dünyayı kötülerden temizlemek için kahramanınızı oluşturun, yeteneklerini seçin ve bir takım kurun.

DRAGON AGE INSQUISITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

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DRAGON AGE INSQUISITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3 2,00 GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 520

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

DRAGON AGE INSQUISITION ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core I5-4440 3,10 GHz

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX650

DRAGON AGE INSQUISITION KAÇ GB?

Dragon Age Insquisition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 26 GB boş alan gerekmektedir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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