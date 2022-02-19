Dragon Age 4 Yüksek İhtimalle 2023 Yılının Sonlarında Çıkış Yapacak

BioWare tarafından geliştirilen ve merakla beklenen yeni Dragon Age oyunu Dragon Age 4, yeni gelen bilgilere göre yüksek ihtimal 2023 yılının sonlarında çıkışını gerçekleştirecek. Gazeteci Jeff Grubb GrubbSnax programında oyunla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Dragon Age 4'ün Çıkış Yapacağı Platformlar Belli Oldu

İlk olarak 2018 yılında duyurulan BioWare'in yeni Dragon Age oyunu Dragon Age 4, yapım sürecinde oldukça sıkıntı yaşadı. Yapım aşamasına bir türlü geçemeyen 2020 yılında dahi oyunun erken aşamasında olduklarını belirten BioWare, gelen haberlere göre Dragon Age 4 üzerinde iyi ilerleme kaydediyor. VentureBeat gazetecisi Jeff Grubb, GrubbSnax programında Dragon Age 4'ün çıkışı için yüksek ihtimal bir tarih verdi.

Açıklamasında geliştirme sürecinin çok iyi ilerlediğini, her şeyin programa uygun gittiğini ve geliştiricilerin olmaları gereken yere ulaştıklarını belirtti. Yüksek ihtimalle oyunun 2023'in ilk döneminde değil de sonlarına doğru çıkışının gerçekleşeceğini söyleyen Grubb, daha 18 aylık bir sürecin daha bizleri beklediğinden bahsetti.

2018'de duyurulan, 2020'de erken yapım aşamasında olduğu belirtilen ve yapım aşaması oldukça çalkantılı geçen Dragon Age 4, 2023'ün sonlarına doğru oyuncularla buluşacak gibi gözüküyor. Eğer beklenildiği gibi Dragon Age 4, 2023 yılının sonlarına doğru çıkışını yaparsa PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkışını yapacak. Oyun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına gelmeyecek.

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