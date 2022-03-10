Draghi: "Putin'den düşmanlıkları ve sivillerin bombalanmasını sonlandırmasını istedik"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den düşmanlıklara ve sivillerin bombalanmasına son vermesini istediklerini söyledi.

Draghi, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Fransa'nın Paris'te ev sahipliği yaptığı gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile zirve öncesi uzun bir görüşme fırsatı bulduğunu anlatan Draghi, bu savaşın Avrupa ve İtalya için sonuçlarını ele aldıklarını ifade etti.

Mario Draghi, "Hep beraber pek çok defa Başkan Putin'den düşmanlıkları ve özellikle sivillerin bombalanmasını sonlandırmasını istedik ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Draghi, Rus gazına bağımlılığın azaltılması ve savunma açısından ekonomik çabaların desteklenmesine yönelik Fransa'nın "ortak Avrupa tahvili" önerisini bugünkü toplantıda görüşeceklerini, İtalya ve Fransa'nın bu konuda tamamen aynı çizgide olduğunu kaydetti.