Draghi'den Avro Bölgesi'nde Enflasyon Değerlendirmesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun, para politikası önlemlerimizle desteklenerek yükselişine kademeli biçimde devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

ECB'nin uyguladığı para politikasının hane halkı, şirketler ve KOBİ'lerin borç alma koşullarını kolaylaştırdığını belirten Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinin son dönemde iç tüketim ve yatırımlarla "güçlü biçimde büyüdüğüne" dikkati çekti.

Draghi, aldıkları önlemlerin Avro Bölgesi ekonomisini iç kaynaklı dinamiklerle krizlere dayanıklı ve sağlam büyüme sürecinde tuttuğunu ifade etti.

Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonunun yüzde 1,3 oranında gerçekleştiğini anımsatan Draghi, enflasyonun yukarı yönlü sürdürülebilir bir uyum göstermediğini bildirdi.

Draghi, Avro Bölgesi'nde iş piyasasının gelişmeye devam ettiğini, ücretlerin de artış sürecine girmeye başladığını anlattı.

Demografik trendlerin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu tüketim davranışı değişikliklerinin fiyatlar üzerine baskı kurabileceğini hatırlatan Draghi, bu faktörlerin enflasyona kalıcı şekilde etki yapmalarını beklemediğini söyledi.

Draghi, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun, para politikası önlemlerimizle desteklenerek yükselişine kademeli biçimde devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Ekonomi üzerinde belirsizliklerin devam ettiğini de dile getiren Draghi, "Özellikle finans piyasalarında ve döviz kurlarında son dönemdeki dalgalanmaların orta vadede fiyat istikrarına etkileri yakından izlenmeyi hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, Avro Bölgesi ekonomisinin hızlanmasının enflasyon görünümüne olan güveni açıkça arttırdığını, enflasyonun yüzde 2'ye yakın ama altında seviyelere dönebilmesi için "sabırlı ve ısrarlı para politikası" uygulanması gerektiğini belirtti.

ECB'nin uyguladığı para politikası tedbirlerinin Avro Bölgesi ekonomisi için somut biçimde fayda getirdiğine işaret eden Draghi, hassasiyetleri azaltmak, krizlere dayanıklılığı ve büyüme potansiyelini artırmak için uyguladıkları politikaları sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.